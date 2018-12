Metal Gear Solid es una franquicia que se adapta a los tiempo modernos. Hemos visto varias entregas de este videojuego desde la GameBoy hasta el más reciente PS4 sin decepcionar a la comunidad.



Ahora resulta que Konami , desarrolladora de Metal Gear Solid, llegó a un acuerdo con IDW Games para crear un juego de mesa basado en el videojuego de sigilo táctico. El título oficial de este juego de mesa es 'Metal Gear Solid: The Board Game'.



" Diseñado por Emerson Matsuuchi (diseñador de Reef, Specter Ops y la serie Century), Metal Gear Solid: The Board Game es un juego cooperativo de figuritas. Siguiendo la historia del primer juego, los jugadores tomarán el rol de Solid Snake, Meryl Silverburgh, Dr. Hal “Otacon” Emmerich y Gray Fox the Cyborg Ninja. Necesitarán usar sus habilidades únicas para evitar ser detectados mientras cumplen objetivos a través de diversos escenarios de campaña. Caracterizado por un sistema de I.A. avanzado y jugabilidad sandbox, las misiones pueden ser completadas de distintas maneras y siempre concluirán de forma distinta", reza el comunicado oficial del juego de mesa.



Metal Gear Solid: The Board Game tendrá miniaturas del muy buen valorado escultor Francesco Orrù, e ilustraciones de la fan y artista de cómics Kenneth Loh.



Metal Gear Solid: The Board Game estará disponible luego de la E3 2019.

