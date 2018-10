Fallout 76 llegará a PS4 , Xbox One y PC. La espera se hace eterna para los seguidores de Bethesda , especialmente para quienes tienen poca memoria y necesitan tener una idea de cuánto espacio requerirá el título.



La página del videojuego en la tienda de Microsoft ya cuenta con el tamaño estimado. Hablamos de 45.28 GB, pero no especifica si se trata del tamaño de descarga o el de instalación.



Sacando cuentas, resulta probable que el mismo espacio sea requerido para las consolas PS4 y Xbox One. Fallout 76 podrás comprarlo a partir del 14 de noviembre.