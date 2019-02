PS4 | PlayStation: Shawn Layden explica el estado del crossplay con la competencia (Xbox One)

El crossplay es una opción para que se pueda jugar entre consolas. Como por ejemplo, Fortnite puede ser disfrutado entre diferentes plataformas (Xbox One , PlayStation 4 y PC). No debe sorprendernos que en nuestras partidas nos toque hacer escuadrón con un jugador que lleva el icono de alguna de las consolas.

Pues esta opción ha sido sumamente lejana para Sony. La misma empresa, en repetidas ocasiones, se negó al deseo de compartir servidores con la competencia: Xbox One. No obstante, el ex director de Sony, Shawn Layden, se refirió al caso.

" …Creo que aprendimos de los comentarios de nuestros fanáticos, que era importante. Y no era solo importante para una minoría vocal... Incluso los fanáticos que no iban a participar personalmente en una actividad crossplay en diferentes piezas de hardware, sentían que era un poco sordo de parte de PlayStation no satisfacer ese servicio.. En los últimos cuatro o cinco años, hemos intentado estar en sintonía con nuestros fanáticos y escuchar lo que quieren y tratar de ser amigos del jugador. Nos fijamos en el enfoque crossplay y, estar cerrados a ello, es algo que no es amigable".

El crossplay podría estar más cerca de lo que te imaginas. El gran problema, según el director de SIE Worldwide Studios, "no es como activar un interruptor". De la noche a la mañana no llegará la opción, se necesita un largo trabajo de programación para habilitar y compartir servidores entre PlayStation y Xbox.