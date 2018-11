¡Hay que tener pésima suerte! Red Dead Redemption 2 , el popular videojuego lanzado para PS4 y Xbox One , está en la vanguardia sobre las maneras en las que el jugador puede perder la vida. Ya no solo debes temer a las balas del Salvaje Oeste, sino también a los rayos.



Un jugador de Red Dead Redemption 2, identificado como EvoTRIX en Reddit, compartió un video en el que pierde la partida al ser impactado por un rayo. ¡Algo sumamente extraño en los videojuegos de PS4 con mundo abierto!



Recordemos que Red Dead Redemption 2 cuenta con un sistema de cambio climático dinámico, así que los jugadores de PS4 y Xbox One deben andar con cuidado cuando se acercan las tormentas eléctricas. Alguien tuvo que pasar por esto para saber que el clima no es solo un accesorio más del paisaje, sino algo mortal.