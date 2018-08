Capcom sigue soltando más novedades sobre el nuevo Resident Evil 2 , que estará disponible para Xbox One , PS4 y PC a partir del 25 de enero de 2019. La más reciente información apunta a un increíble gameplay de 11 minutos en resolución 4K.



Las imágenes son un adelanto de lo que será Resident Evil 2 Remake en su máxima potencia para la consola Xbox One X de Microsoft. Llama la atención la calidad de los gráficos y la remodelación del escenario.



Recuerda que el nuevo Resident Evil contará con varias opciones de resolución, así que podrás comparar entre el 4K y los 60 FPS según la consola en la que disfrutes el título: Xbox One X o PlayStation 4 Pro.



Así que no hay vuelta atrás para llevarse un buen susto con este videojuego que rompió esquemas en su anuncio oficial durante la E3.