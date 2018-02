Shadow of the Colossus es una de las entregas más amadas por los fans por su increíble historia y su apartado gráfico revolucionario, que para una PS2, era impresionante ver a gigantescos colosos luchar contra el pequeño protagonista de la historia.



Es por esto que el Remake fue bien recibido por los gamers, que vieron una oportunidad de revivir uno de sus clásicos en la consola de última generación de Sony, la PS4. De esta manera, Bluepoint nos entregó un clásico con gráficos actuales que la verdad no tiene nada que envidiar a títulos actuales.



Sin embargo, hace poco se descubrió un ​secreto que la compañía responsable del Remake agregó para que los fans más valientes se atrevieran a desbloquearlo. A partir de aquí hay SPOILERS sobre lo que encontrarás al desbloquear este secreto en el juego.

El secreto de "The Shrine of Worship"

The Shrine of Worship (Foto: Shadow of the Colossus) The Shrine of Worship (Foto: Shadow of the Colossus)

"The Shrine of Worship" es una estructura que funciona como base principal para el protagonista de Shadow of the Colossus y por muchos años fue el centro de innumerables teorías sobre su funcionamiento o de secretos que ocultan sus paredes.



El canal de YouTube PS4Trophies y Nomad Colossus trabajaron en conjunto para descubrir un secreto escondido en el título para PS4 , que consistía en la colección de 79 misteriosas monedas, marcando el lugar 4F en el mapa del juego, curiosamente en "The Shrine of Worship".

Al visitarlo, como pueden ver en el video a partir del 2:23:00, el lugar escondía un increíble objeto: la espada de Dormin, la misma que Wander utiliza para negociar la reanimación de Mono. Si te inclinas frente a ella, la espada aumentará tu poder de ataque, pero tu regeneración de vida será más limitada.