PS4: The Last of Us 2 añadirá el pulso cardiaco en la jugabilidad, así es como funciona

Las últimas

[{"id":134306,"title":"Se apretaron pero no concretaron: Manchester United y AZ Alkmaar igualaron sin goles por la Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/manchester-united-vs-az-alkmaar-vivo-directo-online-espn-2-fox-sports-europa-league-fecha-2-grupo-l-haya-estadio-cars-jeans-directv-bein-sports-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-134306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96443d59a67.jpeg"},{"id":134450,"title":"Universitario le rendir\u00e1 un merecido homenaje a Juan Jos\u00e9 Or\u00e9 en el choque ante Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-juan-jose-ore-sera-homenajeado-choque-sporting-cristal-134450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/18\/5c8fe5a7b7079.jpeg"},{"id":134449,"title":"Claudio Marchisio volvi\u00f3 a Tur\u00edn... para anunciar su retiro del f\u00fatbol profesional","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-claudio-marchisio-anuncio-retiro-futbol-profesional-134449","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d964335a6bde.jpeg"},{"id":134445,"title":"\u00a1Lo tiene en la mira! Tommaso Ciampa reapareci\u00f3 en NXT para encarar a Adam Cole en el cierre del programa [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-tommaso-ciampa-reaparecio-nxt-encarar-adam-cole-cierre-programa-video-134445","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d963bbd2c9bf.jpeg"},{"id":134416,"title":"\"Joker\": \u00bfd\u00f3nde y c\u00f3mo comprar entradas por Internet?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-comprar-entradas-internet-cineplanet-fandango-uvk-cinepolis-cinemark-cinestar-134416","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d961f936b57d.jpeg"},{"id":134447,"title":"\"Joker\": lee aqu\u00ed la anotaci\u00f3n m\u00e1s perversa que hace el Guas\u00f3n en la pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-lee-anotacion-perversa-guason-pelicula-dc-comics-spoiler-134447","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d726503a4.jpeg"},{"id":134420,"title":"\u201cEntren\u00e1bamos sin haber firmado un contrato\u201d, todas las irregularidades que cometi\u00f3 Pirata FC","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-entrenabamos-haber-firmado-contrato-irregularidades-cometio-pirata-fc-134420","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9626f4563b9.jpeg"},{"id":134316,"title":"Arsenal vs. Standard Lieja EN VIVO y EN DIRECTO chocan en Emirates por Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/arsenal-vs-standard-lieja-vivo-directo-online-ver-transmision-via-espn-2-espn-play-europa-league-emirates-stadium-live-sports-event-nczd-134316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/02\/5d952199a183e.jpeg"},{"id":134443,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: partido de Flamengo en el Mundial alcanz\u00f3 957,000 espectadores en vivo","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-partido-flamengo-mundial-alcanzo-957-000-espectadores-vivo-134443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9637c5a63b6.jpeg"},{"id":134444,"title":"\"Terminaron todos llorando\": Di Mar\u00eda revela charla de Messi en la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/lionel-messi-di-maria-revelacion-charla-10-copa-america-2019-seleccion-argentina-134444","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d963bbbbe03c.jpeg"},{"id":134442,"title":"\"Avengers: Endgame\": actor de \"Arrow\" hace referencia a Iron Man en Twitter","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-actor-arrow-referencia-iron-man-twitter-vengadores-dc-comics-avengers-4-marvel-134442","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d963a697e850.jpeg"},{"id":134441,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: Giorgian De Arrascaeta queda fuera de los amistosos en Montevideo y Lima","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-giorgian-arrascaeta-queda-fuera-amistosos-montevideo-lima-134441","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96396336c2d.jpeg"},{"id":134434,"title":"\u00a1Del Callao para el mundo! Hincha luci\u00f3 camiseta del Sport Boys en el primer programa de All Elite Wrestling [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/aew-hincha-lucio-camiseta-sport-boys-primer-programa-all-elite-wrestling-television-video-134434","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9632cec7047.jpeg"},{"id":134438,"title":"PS4: The Last of Us 2 a\u00f1adir\u00e1 el pulso cardiaco en la jugabilidad, as\u00ed es como funciona","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps4-the-last-of-us-2-anadira-pulso-cardiaco-jugabilidad-funciona-playstation-naughty-dog-134438","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d963467e6d54.jpeg"},{"id":134437,"title":"\"Avengers: Endgame\": todos los Oscar que Disney quiere para los Vengadores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-oscar-disney-quiere-vengadores-avengers-4-marvel-ucm-134437","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9634b412853.jpeg"},{"id":134433,"title":"\u00a1Llegaron los turrones! Alianza Lima arranc\u00f3 la venta del tradicional dulce en el mes morado","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-arranco-venta-populares-turrones-134433","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d963390d9fca.jpeg"},{"id":134429,"title":"No se hablan y no se la pasan: radiograf\u00eda de la nula conexi\u00f3n entre Messi y Griezmann en el Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/messi-griezmann-son-pasan-balon-radiografia-nula-conexion-barcelona-134429","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96341e54700.jpeg"},{"id":134436,"title":"Selecci\u00f3n peruana alista las maletas rumbo a Uruguay","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-dirigidos-ricardo-gareca-piensa-uruguay-video-nnav-134436","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96324ae1f7f.jpeg"},{"id":134427,"title":"La divertida respuesta de Gallese sobre rivalidad con Luis Su\u00e1rez: \"Ni se acuerda de m\u00ed\" [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-pedro-gallese-divertida-respuesta-rivalidad-luis-suarez-video-134427","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962e21a9ca5.jpeg"},{"id":134431,"title":"\"Joker\": el 'Guas\u00f3n peruano' asisti\u00f3 al pre-estreno de la pel\u00edcula y fue captado en momento viral","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-guason-peruano-asistio-pre-estreno-pelicula-captado-momento-viral-warner-bros-dc-comics-estreno-cine-134431","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962e2aed226.jpeg"},{"id":134430,"title":"Marvel: \"Black Widow 2\" introducir\u00eda a Daredevil seg\u00fan rumores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-black-widow-2-introduciria-daredevil-rumores-viuda-negra-134430","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96302957875.jpeg"},{"id":134421,"title":"La esperanza es lo \u00faltimo que se pierde: \u00bfpor qu\u00e9 Roger Federer no vendr\u00eda a Per\u00fa para jugar la Copa Davis en 2020?","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-suizo-vendria-peru-disputar-partido-copa-davis-2020-134421","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96305314485.jpeg"},{"id":134432,"title":"Pirata FC en grave crisis econ\u00f3mica","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/torneo-clausura-2019-pirata-fc-perder-walkover-crisis-economica-video-nnav-134432","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962f6deca56.jpeg"},{"id":134424,"title":"\u00bfDespedir a Pochettino? La millonaria cifra que Tottenham tendr\u00eda que soltar para dejar ir argentino","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-mauricio-pochettino-millonario-precio-tendrian-pagar-despedirlo-tottenham-inglaterra-134424","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962fb46efd0.jpeg"},{"id":134428,"title":"De las canchas a las aulas: \u00bfQu\u00e9 es de la vida de Nicol\u00e1s C\u00f3rdova?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vida-nicolas-cordova-134428","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962e18d0816.jpeg"},{"id":134419,"title":"Joaqu\u00edn Phoenix vs Heath Ledger: \u00bfqui\u00e9n es el mejor Joker de la historia? | SPOILERS","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-joaquin-phoenix-vs-heath-ledger-mejor-guason-cos-historia-spoilers-134419","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96234ba8d63.jpeg"},{"id":134426,"title":"Liga de Campeones: repasa los goles de la segunda jornada europea","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/liga-capeones-revive-goles-segunda-jornada-europea-video-nnav-134426","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962d1cc9b4c.jpeg"},{"id":134423,"title":"El 'Lobo' no reacciona: Diego Maradona envi\u00f3 a siete jugadores de Gimnasia a entrenar a la reserva","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/diego-maradona-envio-siete-jugadores-gimnasia-entrenar-reserva-134423","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962c966d11c.jpeg"},{"id":134333,"title":"eSports: el Wanda Metropolitano acoger\u00e1 el Global Esport Summit 2020","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/esports-atletico-madrid-prestara-wanda-metropolitano-global-esport-summit-2020-134333","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/02\/5d9510df106e6.jpeg"},{"id":134425,"title":"\"Avengers: Endgame\": Robert Downey Jr. (Iron Man) queda fuera del premio a Mejor Actor de los Oscar","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-downey-jr-iron-man-queda-fuera-premio-mejor-actor-oscar-avengers-4-134425","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9628b0984d8.jpeg"},{"id":134422,"title":"Universitario de Deportes: jugadores ilusionados con el t\u00edtulo del Clausura","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/universitario-deportes-jugadores-ilusionados-titulo-torneo-clausura-video-nnav-134422","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96287e853b2.jpeg"},{"id":134418,"title":"Sabe lo que quiere: Achraf Hakimi confes\u00f3 que sigue todos los partidos del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-achraf-hakimi-confeso-sigue-partidos-casa-blanca-134418","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9626ab06391.jpeg"},{"id":134415,"title":"No llega la calma: UEFA abre expediente contra Real Madrid tras partido ante Brujas","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-noticia-hoy-uefa-abriria-expediente-partido-brujas-champions-league-espana-134415","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d962098258ed.jpeg"},{"id":134413,"title":"\"Cada d\u00eda m\u00e1s leyenda\": los saludos desde Europa a Claudio Pizarro por su cumplea\u00f1os 41","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/claudio-pizarro-cumple-41-anos-efusivos-saludos-europeos-recibio-bombardero-andes-nczd-134413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d961c39b99f3.jpeg"},{"id":134411,"title":"Fernando Pacheco: \"No me molesta que mis compa\u00f1eros me vacilen y me digan 'Mpach\u00e9'\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-fernando-pacheco-me-molesta-companeros-vacilen-me-digan-mpache-134411","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d961adfe2c8d.jpeg"},{"id":134412,"title":"Gracias, 'Tigre': el gol de Christian Cueva en el entrenamiento que fue aplaudido en la Videna [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-gol-christian-cueva-entrenamiento-videna-pensando-amistoso-uruguay-video-134412","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d961c5392670.jpeg"},{"id":134409,"title":"Solo lo ven en fotos: \u00bfqu\u00e9 es de la vida de Daniele De Rossi, el fichaje 'gal\u00e1ctico' de Boca?","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vida-daniele-rossi-fichaje-galactico-xeneize-134409","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d961ca84717e.jpeg"},{"id":134414,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: Flamengo salva el d\u00eda con una victoria en el Mundial","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-flamengo-salva-dia-victoria-mundial-134414","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9619cec8d63.jpeg"},{"id":134408,"title":"Iker Casillas explota en redes: tras agresi\u00f3n en Barcelona a compa\u00f1era de Sara Carbonero","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/youtube-viral-iker-casillas-explota-agresion-companera-sara-carbonero-liga-santander-espana-video-134408","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d961a8e7768d.jpeg"},{"id":134410,"title":"Fortnite: \u00bfd\u00f3nde encontrar la estrella de los desaf\u00edos de la semana 9 de la Temporada 10? [GU\u00cdA]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-encontrar-estrella-desafios-semana-9-temporada-10-guia-battle-royale-134410","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9617607c302.jpeg"},{"id":134402,"title":"\u00bfSe juega? El once de Pablo Bengoechea para enfrentar a Pirata FC en Matute","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-pirata-fc-once-pablo-bengoechea-partido-matute-fotos-134402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d96107123098.jpeg"},{"id":134406,"title":"Para ti, 'Bombardero': el mensaje de Alianza Lima a Claudio Pizarro por su cumplea\u00f1os","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-mensaje-club-intimo-claudio-pizarro-cumpleanos-134406","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/11\/5cd758c362385.jpeg"},{"id":134327,"title":"League of Legends: Claro Guardians League EN VIVO, arrancan las semifinales del Torneo#2","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-claro-guardians-league-define-finalistas-torneo-2-temporada-2-134327","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/02\/5d950a02f1c5f.jpeg"},{"id":134401,"title":"Empiezan las buenas noticias en Barcelona: Ansu Fati vuelve a los entrenamientos pensando en Sevilla","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ansu-fati-barcelona-juvenil-volvio-entrenamientos-reaparecer-sevilla-liga-santander-espana-nczd-134401","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d9610012eab5.jpeg"},{"id":134403,"title":"Piqu\u00e9, empresario: propone una Supercopa de Europa distinta a la de campeones de Champions y Europa League","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/supercopa-europa-gerard-pique-conversa-rfef-nuevo-torneo-134403","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d926a5832543.jpeg"},{"id":134404,"title":"\u00bfEl \"Joker\" mata a los padres de Bruce Wayne en la pel\u00edcula de Todd Phillips? | SPOILERS","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-mata-padres-bruce-wayne-batman-pelicula-todd-phillips-joaquin-phoenix-spoilers-cos-134404","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d960ec7853cb.jpeg"},{"id":134288,"title":"Dragon Ball Super: Goku Ultra Instinto se luce en impresionante estatuilla de US$ 850","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-estatua-goku-impresionante-us-850-dbs-134288","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/02\/5d94d7973451d.jpeg"}]