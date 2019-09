PS4: "The Last of Us Part II" tiene fecha oficial de lanzamiento

La PS4 aún tiene más sorpresas que ofrecer a cara del desarrollo de la PlayStation 5. " The Last of Us Parte II" ya tiene fecha oficial de lanzamiento para la actual consola de Sony.



A través de un comunicado de la compañía, "The Last of Us Parte II" estará disponible a partir del 21 de febrero de 2020. Han pasado nueve años desde el lanzamiento de la primera entrega en PlayStation 3 , por lo que las expectativas están muy altas en la comunidad gamer.



El anuncio de la fecha de salida de " The Last Of Us Parte II" vino acompañado de un nuevo tráiler publicado en YouTube. En 24 horas, la publicación tiene casi 40 mil reproducciones.



¿Interesado en comprarte " The Last of Us Part II"? Sony anunció que saldrán a la venta varias ediciones para coleccionistas. Además, el evento State of Play estará disponible durante octubre para los suscriptores de PlayStation Plus.



" The Last of Us Part II" es un videojuego desarrollado por Naughty Dog, la misma compañía que hizo toda la saga de "Uncharted" y "Crash Bandicoot". El título es exclusivo para PS4.