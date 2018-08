Battlefield V está en el ojo de la tormenta para los críticos en los videojuegos. El nuevo título de Electronic Arts está siendo cuestionado por quienes lo consideran el peor fracaso del 2018, muy lejos de Red Dead Redemption 2 y Call of Duty: Black Ops 4.



"Está muy lejos de los niveles de seguimiento que han tenido otras entregas de la saga Battlefield como los episodios de 2011, 2013 y 2016", dijo el analista de la compañía Cowen, Doug Creutz. "Battlefield V parece apuntar potencialmente a ser una decepción seria. Si tenemos que señalar un videojuego como víctima del ajetreo del mes de octubre, lo elegiríamos a él".



"Con una fecha de lanzamiento tan cercana a las de Call of Duty: Black Ops 4 y Red Dead Redemption 2, pensamos que Battlefield V podría acabar teniendo el mismo destino que Titanfall 2 en 2016. Siendo canibalizadas sus ventas por aquel entonces por Battlefield 1 y Call of Duty: Infinite Warfare", agregó.



Creutz estima que el nuevo juego desarrollado por DICE no superará los 14 millones de unidades vendidas. ¿Creen que es para tanto?



Battlefield V saldrá a la venta el 11 de octubre. Estará disponible para PS4 , Xbox One y PC.