El 2018 comenzó con una filtración de la remasterización de la saga de Spyro. Activisión compartió por fin la información oficial de Spyro Reignited Trilogy, una compilación de juegos que será muy similar a la de Crash Bandicoot.

El 21 de septiembre llegará la trilogía en un solo videojuego que costará 39,99 dólares. El paquete incluirá Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon; en total suman más de 100 niveles de plataformas con gráficos renovados.

Los soportes analógicos de los joystics de PS4 y Xbox One servirán para poder disfrutar de esta trilogía. Además se ha desarrollado un nuevo sistema de cámaras y una reinterpretación de la banda sonora original de Stewart Copeland.

El lanzamiento de Spyro Reignited Trilogy coincidirá con el 20 aniversario de la saga creada por Insomniac Games. La empresa encargada de remasterizar el juego es Toys For Bob, un estudio perteneciente a Activision.