PS4 y Xbox One tendrán estos juegos gratis en julio dentro de la PS Plus y Xbox Live

Los gamers suscritos a PS Plus y Xbox Live Gold reciben un lote de juegos gratuitos mensualmente. ¿Aún no tienes idea de las novedades que se vendrán? Aquí repasaremos algunos juegos gratis que llegarán en julio para PS4 , PS3 , PS Vita , Xbox One y Xbox 360 .



La PlayStation Plus traerá los siguientes interesantes videojuegos . En caso del PS Vita , los juegos se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio.



PlayStation 4

Heavy Rain

Absolver



PlayStation 3

Rayman 3 HD

Deception IV: The Nightmare Princess



PlayStation Vita

Space Overlords

Zero Escape: Zero Time Dilemma



Quienes andan en Xbox Live Games with Gold no tienen tantas novedades como la consola anterior, pero hay títulos interesantes que merecen tu atención.



Xbox One

Assault Android Cactus (disponible entre el 1 y 31 de julio)

Death Squared (disponible entre el 16 de julio y 15 de agosto

Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

Virtua Fighter 5 Final Showdown (disponible entre el 1 y 15 de julio)

Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction (disponible entre el 16 y 31 de julio)

