Febrero está a la vuelta de la esquina, por lo que los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold en PS4 y Xbox One, respectivamente, tendrán nuevas ofertas y videojuegos gratuitos. Veamos uno por uno qué tienen para ofrecer en los próximo 29 días.

Los gamers de PlayStation 4 suscritos a PS Plus tendrán de manera gratuita Bioshock: The Collection, que incluye los tres juegos de la franquicia (Bioshock, Bioshock II y Bioshock: Infinite) remasterizados, además de The Sims 4 y Firewall Zero Hour, un título que se juega mediante el PlayStation VR.

Los suscriptores de Xbox Live with Gold, por su parte, ofrecerán Call of Cthulhu, basado en el universo de H.P. Lovecraft, y el primer Star Wars: Battlefront (entre el 16 y 29 de febrero) de la Xbox original. Los demás títulos disponibles son TT Isle of Man (entre el 1 y 29 de febrero) y Fable Heroes (disponible entre el 1 y 15 de febrero).

Cabe precisar que los juegos disponibles de PS Plus estarán disponibles mientras el usuario esté suscrito al servicio de PS4.