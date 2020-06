Cuando Sony comenzó su evento de presentación oficial de la PS5 / PlayStation 5 hace algunas semanas, nadie se esperaba que el videojuego que abriera las cortinas a la nueva generación fuera GTA 5. Si bien la saga de Grand Theft Auto ha sido una franquicia importante de los mundos de los videojuegos, este título no es ni remotamente nuevo como para que sea parte de la próxima generación.

Y es que GTA V llegó a la PS3 y Xbox 360 en el lejano 2013, hace 7 años aproximadamente. Rockstar desde entonces ha conseguido que su juego se convierta en el más vendido de la franquicia, y ahora también debute en la actual generación de consolas. Todo parece ser que la compañía está planeando llevarlo más allá integrando también la versión de Grand Theft Auto Online.

Con todo esto en mente, ¿dónde quedó GTA VI? La siguiente entrega en la numeración oficial de la franquicia ha quedado en un segundo plano, todo por el anuncio de Rockstar Games. La presentación de Grand Theft Auto 5 para la PS5 ha mermado las esperanzas de sus fans de ver el siguiente GTA en la próxima generación de consolas.

¿Acaso toda la esperanza está perdida? ¿Qué significa realmente para GTA 6 que Rockstar y Sony hayan estado trabajando en una nueva versión de Grand Theft Auto 5? Aquí te contamos todo esto y más, en especial lo que la misma compañía dijo sobre su siguiente entrega de la franquicia.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA GTA VI EL ANUNCIO DE GTA V PARA PS5?

Antes del evento de PlayStation, el escritor de Kotaku Jason Schreier informaba sobre que se estaba desarrollando un nuevo GTA. De hecho, lo confirmó, comentando algunos detalles donde los fans destacaron que el juego podría terminar siendo más pequeño en alcance a diferencia de sus predecesores:

“Un plan que la gerencia ha establecido para el próximo juego, una nueva entrada en la serie Grand Theft Auto, es comenzar con un lanzamiento de tamaño moderado (que, según los estándares de Rockstar, seguiría siendo un gran juego) para que luego se expanda con actualizaciones periódicas a lo largo del tiempo, que pueden ayudar a mitigar el estrés y la crisis,“ refiriéndose a la pandemia del coronavirus.

Schreier confirmó además que el juego aún está en desarrollo, y esto fue solo hace unos meses. Vale la pena señalar que Rockstar Games ha comenzado a tener un gran cambio en la forma que desarrolla juegos, ya que las horas notoriamente largas del estudio se han reducido desde Red Dead Redemption 2. Tan bueno como fue, parece que tuvo un gran esfuerzo de parte del estudio que dejó todos sus recursos agotados.

Con esto en mente, no podemos olvidar que GTA V es aún un juego que Rockstar querrá seguir sacando provecho mientras pueda. El título se ha convertido en uno de los más vendidos de la historia, y su lanzamiento en la nueva consola de Sony demuestra que aún tiene un potencial de seguir siendo una fuente de ingresos segura para la compañía.

Todo esto demuestra que GTA 6 simplemente aún no está listo. Si bien no sabemos casi nada sobre la próxima entrada de la serie, estos juegos son grandes emprendimientos para equipos de desarrollo masivos en todo el mundo. Red Dead Redemption 2, por supuesto, fue el último gran proyecto de Rockstar, y esperar GTA 6 tan pronto después de eso no es algo realista, agregando el ya mencionado cansancio del equipo que tuvo que hacer para su salida en el 2018.

Mientras tanto, GTA Online tiene una enorme audiencia, y el juego se mantiene gracias a las continuas ventas de GTA 5 y la moneda del juego. Rockstar probablemente quiera mantener ese interés entre generaciones hasta que GTA 6 finalmente esté listo, lo que podría llevar aún algunos años para la compañía.

Por último, es probable que el nuevo GTA VI llegue con una nueva versión online, por lo que la empresa podría estar esperando a analizar el éxito de su actual GTA Online para corregir errores en su siguiente versión, posicionándose nuevamente con este título por muchos años más y, por qué no, superar los récords que GTA V ha roto en la actualidad.

