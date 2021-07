¿Veremos una nueva tendencia en el mundo gamer? Steam ha sorprendido a la comunidad amante de videojuegos con su consola portátil llamada Steam Deck, un aparato similar a la Nintendo Switch.

Se trata realmente de una mini PC que puede correr el sistema operativo Steam OS y también permitirá instalar Windows para correr diferentes apps como Epic Games Store o quizás emuladores.

Tras esta importante revelación, algunos gamers se han preguntado si será esta una nueva moda en la industria como una reversión de PSP, la consola portátil de PlayStation. Sony podría evaluar el caso para lanzar hasta dos consolas al mercado.

El canal de YouTube Technizo Concept compartió un teaser de una versión especial de PSP que podría correr los juegos más populares de PS5 pero con algunos detalles gráficos más moderados.

Curiosamente, el nombre que se le ha dado a este aparato es PSP 5G, lo cual ya adelantaría algunas de sus funciones. Inclusive, se podría plantear que al comprar esta consola tengas acceso a PS Plus por un par de años.

Ficha técnica del Steam Deck

Procesador ― APU AMD

CPU ― Zen 2 con 4 núcleos y 8 hilos a 2.4-3.5 GHz (hasta 448 GFlops FP32)

GPU ― 8 RDNA 2 Cus, 1-1.6 GHz (hasta 1.6 TFlops FP32)

RAM ― 16 GB LPDDR5 RAM

Almacenamiento (varía según la versión) ― 64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)|256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)| 526 GB NVME SSD de alta velocidad (PCIe Gen 3 x4)

Entrada microSD ― Disponible en todos los modelos (UHS-I soporta SD, SDXC y SDHC

Pantalla ― 7″ Pantalla táctil LCD con laminación óptica; 1280 × 800 pixeles y 60 Hz

Brillo pantalla ― 400 nits (típico)

Bluetooth ― Bluetooth 5.0 (soporte para controles, accesorios y audio)

Wi-Fi- ― Radio wifi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz)

Software ― SteamOS 3.0 (basado en Arch)

Filtran la fecha de la siguiente conferencia de PlayStation 5

El pasado 8 de julio, se presentó el último State of Play en donde se centraron en títulos de desarrolladoras terceras como Tribes of Midgard, Hunter’s Arena, Jett the Far Shore, Demon Slayer, entre otros.

Pues el siguiente evento de PS5 podría volver a hablar acerca de los esperados juegos triple A que se lanzarán en 2022. God of War y Horizon 2 son algunos de los títulos que todavía no han definido sus fechas de lanzamiento.

Recientemente, dos insiders han compartido información acerca de la fecha del siguiente evento virtual de Sony. Roberto Serrano, por su lado, afirma que el siguiente State of Play se llevaría a cabo en agosto, antes del Gamecom 2021.

El usuario de Reddit QuimSix, por otro lado, detalla que se habría programado el directo para el 12 de agosto. Recordemos que el pasado 12 de junio, la misma cuenta de Reddit informó que el 8 de julio se llevaría a cabo el State of Play.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.