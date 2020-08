PlayStation 5 es uno de los productos tecnológicos que más espera la comunidad gamer. Microsoft anunció que la Xbox Series X se pondrá a la venta en noviembre y se espera que Sony habilite la compra de su consola en diciembre. Por lo pronto, un directivo de Sony anunció que sí o sí a finales de este año se pondrá a venta la PS5.

Para hacer mucho más atractivo el cambio generacional, ambas empresas habilitarán la actualización de algunos juegos de la generación actual a la PS5 y Xbox Series X. FIFA 21, por ejemplo, anunció que su actualización será gratuita.

No obstante, no será tan sencillo con “Call of Duty: Black Ops Cold War”. Así lo advierte el medio Vandal de España que explica que esta actualización será de pago (n se ha especificado el precio).

Pero esto dependerá del tipo de juego que te compres. Si eres de los que van por la versión física en PlayStation 4 sí podrás actualizar en juego en la PS5 con el disco dentro y una compra por la tienda virtual en PS Store.

Lamentablemente, el medio anuncia que no se podrá hacer este procedimiento con la Xbox Series X. A su vez, es imposible la actualización con la versión digital de la PS5 ya que no cuenta con un lector de discos.