Death Stranding fue uno de los juegos más esperados del 2020. Se trata del primer gran juego de Hideo Kojima fuera de Konami. Para el desarrollo creó su propia empresa llamada Kojima Productions, en donde podía dar rienda suelta a su creatividad.

Pues ahora se espera que llegue un juego nuevo de Kojima en la PlayStation 5. Por lo pronto, el popular desarrollador ha compartido vía Twitter nuevas imágenes de trabajos conceptuales de la siguiente entrega.

Él ha revelado que trabaja con Yoji Shinkawa en un juego para la PlayStation 5 pero no se sabe si se trata de Death Stranding 2. Quizás puede ser una precuela para explicar más detalles acerca de lo que sucedió en la Tierra en su primer juego.

Por lo pronto, habrá que seguir esperando a más publicaciones de Kojima para conocer acerca de su nuevo proyecto.

Hideo Kojima estaría pensando en producir un anime o manga del videojuego

Kojima Productions se llevó grandes reconocimientos en el 2019. En los últimos doce meses, todo el mundo se encontraba atento a la presentación de Death Stranding, quien es ahora uno de los juegos más vendidos y galardonados a nivel mundial.

DualShockers le hizo una entrevista al popular creador. En esta misma, Kojima mencionó que habló con Yoji Shinkawa sobre Death Stranding. Sin embargo, se pasaron rápidamente a dialogar sobre una posible serie.

Kojima Productions se encontraría interesa en realizar proyectos más pequeños que Death Stranding. Por ejemplo, un manga, el cual Kojima dijo que la historia de su videojuego podría adaptarse a un manga. Shinkawa y el creado han estado conversando sobre un posible proyecto desde hace un buen tiempo, y a Kojima le gusta mucho la idea de llevar a Death Stranding a la pantalla chica.

Además, Kojima habló sobre su atracción por los animes, especialmente por Mobile Suit Gundam y Space Battleship Yamato.

“Vimos Mobile Suit Gundam The Movie Trilogy . He visto la serie de televisión hace 40 años cuando estaba en la escuela secundaria, pero ver la trilogía de la película me confirma que está más allá del robot-anime, más bien una obra maestra de la película de guerra”, mencionó Kojima en su cuenta oficial de Twitter a inicios de mes.

“Federales y Sión, soldados y civiles, viejos y nuevos, atrapa la guerra en varias perspectivas. Hay conflicto y agotamiento, amor y pérdida, describe sinceramente a aquellos que cambian a través del campo de guerra sin levantar la voz por la justicia / moral “Yamato interpreta el amor en el campo de guerra, Gundam canta el dolor”.