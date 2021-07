La saga del Señor de los Anillos no solo llegó a la pantalla grande con diferentes películas sino que también puedes meterte a este fantástico universo en tu consola de videojuegos. No estamos hablando de Shadow of Mordor, sino que hay un nuevo título que se lanzará el 2022 para PS5 y Xbox Series X.

Nacon y Daedalic Entertainment anunciaron que trabajan en el título El Señor de los Anillos Gollum para la nueva generación de consolas. Recientemente, ambos estudios compartieron las primeras imágenes de la jugabilidad.

El juego se centra en la historia de Gollum, uno de los personajes más populares de la saga. Como es de esperarse, hay varios personajes conocidos que aparecerán en este título, como Gandalf, Thranduil y la Boca de Sauron.

Se trata de una aventura en tercera persona que cuenta con elementos de parkour y sigilo. No tendremos momentos de combate exagerado debido a que Gollum es el protagonista y es un tanto limitado en estos aspectos.

El objetivo de este Hobbit será encontrar su tesoro, el anillo, y básicamente pasará por diferentes escenarios que ya conocemos como Mordor, el Bosque Negro o las Minas de Moria.

Todos los detalles de Ghost of Tsushima Director’s Cut para PS4 y PS5

Ghost of Tsushima siempre tiene algo más que mostrar desde su lanzamiento en PS4 y ahora con la consola de nueva generación PS5. El título basado en el Japón del siglo XIII en medio de la invasión de Mongolia a la isla de Tsushima tendrá una nueva versión según anunciaron PlayStation y la desarrolladora Sucker Punch.

Ghost of Tsushima Director’s Cut incluye mejoras gráficas y un nuevo mapa, la isla de Iki (o Ikishima), con más misiones de historia y contenido de campaña, además de personajes, armadura, armas y misiones secundarias. A esto se suma más funciones del modo foto, más opciones de accesibilidad (la posibilidad de personalizar los botones del control) y otras.

Todo este material estará disponible tanto en PS5 como en PS4 (es posible acceder a la nueva isla a partir del Acto 2 en la campaña del juego base).

Quienes tengan PS5 tendrán, además, soporte para el control DualSense y sus funciones, mejoras de audio en 3D, gráficos de hasta 4K, mejoras en tiempos de carga y una fluidez de hasta 60 fps.

Ghost of Tsushima Director’s Cut estará disponible a partir del 20 de agosto y tiene un precio de 70 dólares para PS5 y 60 dólares para PS4. Si ya tienes el juego en PS4, será posible hacer la actualización por 30 dólares.

