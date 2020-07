No cabe duda que God of War, la nueva saga de juegos de Santa Monica Studios, se ha convertido en uno de los grandes exclusivos de PlayStation 4 junto a otros títulos como The Last of Us Part II. Pues los rumores indican que ya está en desarrollo la secuela para la PS5.

¿Cuándo se presentará God of War 2 para PlayStation 5?

Es más que confirmado que God of War 2 está en camino pero la gran pregunta es cuándo será presentado el primer tráiler oficial. Pues el youtuber Moore’s Law is Dead, cita a una fuente que acertó al anuncio de Fable en la conferencia de Xbox Series X.

El rumor indica que el siguiente título de Kratos se presentará de forma oficial en el directo State of Play de agosto, en donde Sony revela el avance de algunos desarrolladores o juegos que están pronto a salir al mercado.

El lanzamiento estaría previsto para finales del 2021 según el youtuber. A la par de esta información del siguiente God of War, se ha revelado que Sony presentará un triple A completamente nuevo.

Por lo pronto, la lista de grandes juegos para la nextgen (PlayStation 5) es encabezada por Marvel’s Spider-Man Miles Morales, seguido por Residen Evil Village. Se cree que el siguiente triple A en presentarse es un nuevo Jack & Daxter, pero habrá que esperar al directo de agosto.