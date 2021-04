Guía de PS5 para saber qué tipo de NAT tienes y cómo configurarlo

La PS5 no es la solución a todos tus problemas. Un usuario experimentado de PlayStation sabe que debe revisar ciertos detalles en la conexión a Internet para que la consola y la experiencia de juego no se vean perjudicadas. ¿Nunca has escuchado de la NAT? Aquí te contamos cómo se revisa y por qué es tan importante.

Acude a los ajustes de configuración de la PS5 y después a la opción “Ver estado de conexión” para revisar la vinculación de la consola y el router. Allí abajo verás la opción ‘Tipo de NAT’ y un valor que puede ser desde el 1 hasta el 3. Según la cifra, tendrás o menos problemas a la hora de jugar títulos online.

NAT Tipo 1: La consola está directamente conectada a internet y el cable no pasa por ningún router. La consola está conectada directamente al módem de conexión o a la ONT del proveedor de Internet.

Es la más común. La PS5 pasa por un router, y este tendrá que abrir los puertos correspondientes para que la consola se conecte sin problemas. NAT Tipo 3: Es la más restrictiva. Esta NAT indica que tu consola no es accesible, por lo que no vas a poder ser anfitrión para que el resto de jugadores se conecten a tu partida.

En caso de que tengas la NAT Tipo 3, no hay otra que contactar con el proveedor de internet e intentar desactivar la CG-NAT. También puedes solicitar que te cambien a NAT Tipo 2 para que así puedas jugar sin problemas.

Según PlayStation, los puertos oficiales que necesita una PS5 para funcionar perfectamente en red son los siguientes.

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480

UDP: 3478, 3479

PS5 | Nueva patente

La patente consiste en un sistema para otorgar trofeos por juegos emulados en la PS5 y los únicos juegos que Sony emularía en 2021 son los títulos heredados de la PS3, PS2 y PS1.

Cabe precisar que la patente no menciona la PS5 ni los catálogos de las consolas anteriores de PlayStation. Lo que sí llama especialmente la atención es la emulación.

“Un método implementado por computadora asigna uno o más trofeos a un usuario. Un juego se emula en respuesta a una solicitud de un dispositivo cliente”, se lee en un resumen de la patente.

