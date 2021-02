Los juegos de la PS4 que merecen un parche para la PlayStation 5

La PS5 ya tiene tres meses en el mercado. Su catálogo no es el más amplio, pero la retrocompatibilidad hace que podamos jugar los éxitos de PS4 en la nueva consola de Sony. Hay títulos de la generación anterior que tienen un mejor rendimiento sobre otros, incluso existen parches para este propósito.

Si ya cuenta con la PS5, será mejor que eches un vistazo a estos juegos de la PS4 que aún no tienen un parche de mejora gráfica, pero sí que lo merecen por formar parte de la historia de PlayStation.

La PS5 aún bloquea la reproducción de Uncharted 4 en 30 fotogramas por segundo. Un parche para este título haría que el salto gráfico sea considerable y daría una nueva vida al título de Naughty Dog.

Death Stranding es un título narrativo salvaje con un pie impregnado de ciencia ficción y otro de lo sobrenatural. La velocidad de fotogramas tiende a caer por debajo de 30, por lo que un parche aumentaría la tasa a 60.

Un parche de Final Fantasy VII Remake haría que las texturas sean más finas y tarden menos en cargarse, además del aumento de la velocidad de fotogramas.

Bloodborne al menos funciona bien en la PS4, pero un título en el que el combate depende tanto de la sincronización perfecta pide que se juegue a una velocidad de fotogramas más alta que los 30 FPS.

Last of Us Part II sí que merece un parche para la PS5 por su calidad gráfica, lo que ofrece una experiencia más cinematográfica.

PS5 | Botón trasero

Los botones traseros del DualSense para la PS5 son útiles para los jugadores con movilidad reducida o que tengan alguna dificultad para emplear el mando estándar de PlayStation como, por ejemplo, tener las manos pequeñas.

El portal Patentscope informó que los botones del nuevo mando de la PS5 serán totalmente reprogramables, por lo que se podrán reasignar en la parte posterior del DualSense. No se sabe si el precio será el mismo que los mandos regulares.

“Un complemento que se acopla mecánicamente al cuerpo del mando, una parte se ajusta a la zona posterior del mando. Una pluralidad de botones acoplados a la carcasa se sitúan frente a la superficie”, reza la descripción de la patente.

