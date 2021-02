¡Diversión en la PS5! Juegos de PS4 con HDR que son compatibles con la nueva PlayStation

El catálogo de la PS5 todavía no es tan amplio, por lo que siempre cae bien echar un vistazo en los juegos de la generación anterior, es decir, la PlayStation 4. Ya sabemos que son cientos de títulos, así que te daremos una solución a ese problema.

Lo mejor que puedes hacer para sacarle el jugo a tu PS5 con los juegos de la PS4 es revisar cuáles tiene soporte HDR (las siglas en inglés de Imágenes de Alto Rango Dinámico). Por suerte, hay un catálogo en línea para saber cuáles títulos cumples con este requisito.

La página Backwards-compatible ofrece un catálogo en el que podrás saber cuáles son los juegos de PS4 que son compatible con la PS5 según varios filtros: juego exclusivo de Sony, parche de mejora gráfica, ray tracing, soporte HDR, funciones del DualSense, etc.

Hay que tener en cuenta que la base de datos de Backward-compatible está en constante actualización, por lo que los resultaron se basaron en 941 videojuegos de PS4.

Según los resultados de Backward-compatible, hay 168 videojuegos de la PS4 con HDR que son compatibles con la PS5, entre los que figuran Days Gone, Borderlands 3, Battlefield 1, Sekiro: Shadows Die Twice, Shadow of the Colossus, Star Wars Battlefront II y The Last of Us Part II. Puedes hacer clic en este enlace para ver todos los resultados.

PS5 | Fechas de lanzamiento

Los juegos de PS5 con una fecha exacta son Hitman y Returnal, ambos programados para el 20 de enero y 19 de marzo. Sony después informó sin fecha exacta la salida de los siguiente títulos.

Kena Bridge of Spirits: marzo de 2021

Solar Ash: junio de 2021

Little Devil Inside: julio de 2021

GhostWire Tokyo: octubre de 2021

Stray: octubre de 2021

Project Athia: enero de 2022

A estas fechas se suma la confirmación de que Horizon: Forbidden West saldrá a la PS5 en 2021, por lo que será uno de los títulos AAA más esperados por la comunidad. La segunda gran noticia es que Pragmata pasará de 2022 a 2023. Por su parte, Ratchet & Clank dejó de aparecer como primera mitad de 2021 y se muestra ahora como 2021.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.