Faltan un par de meses para el lanzamiento de la PS5, la nueva consola de PlayStation. Mientras la firma japonesa mantiene el misterio sobre la fecha exacta, un insider parece haber adelantado el día en el que veremos la nueva consola de Sony.

Tom Henderson, director general de Viral Junkie, publicó en Twitter que la PS5 tendrá un precio de 499 dólares y estará a la venta el 14 de noviembre en Japón y el 20 de noviembre en todo el mundo.

Henderson no es nuevo en soltar primicias en la industria gamer. Fue él quien filtró datos precisos y correctos sobre la franquicia Call of Duty, por lo que tiene cierta credibilidad en el medio. Sin embargo, no se trata de información oficial por parte de Sony.

#PS5 price details;



$499/£449



Launches Nov 20 worldwide, Nov 14 in Japan. — Tom Henderson (@_TomHenderson_) July 13, 2020

La información propalada por Henderson coincide con los cambios que ha hecho Amazon en su página web, donde aparecen las fichas de la PS5 y el resto de sus accesorios sin precisar el precio o fecha de lanzamiento.

PS5 | Far Cry 6

Hay cosas que no quedan resueltas para quienes piensen comprar la PS5. ¿Qué sucede con los títulos que alguien compre para la PS4 poco antes de diciembre? ¿También servirán para la nueva PlayStation? Lo que sí tenemos claor es que Far Cry 6 se actualizará sin problemas.

Durante el Ubisoft Forward, un evento en el que se anunció las novedades para el resto del año, la compañía confirmó que Far Cry 6 se actualizará gratis a PS5 si lo compramos en PS4.

Far Cry 6 se suma a la lista de juegos como Watch Dogs Legion y Assassin’s Creed Valhalla que podrán jugarse tanto en PlayStation 4 como PS5, una consola que será capaz de mejorar los gráficos y reducir los tiempos de carga.

Antón Castillo, un dictador que gobierna el país tropical, es el nuevo protagonista de Far Cry 6. “Nuestro país es como esta granada… tienes que sujetarlo con delicadeza y firmeza o todo saltará por los aíres”, alerta el presidente en el videojuego.