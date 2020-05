Jim Ryan, el CEO de Sony Interactive Entertainment, anunció en la web oficial de PlayStation que el 4 de junio habrá una conferencia online vía YouTube en donde presentarán los primeros juegos.

Por supuesto, se espera que se presenten diferentes juegos ya anunciados como Assassin’s Creed Valhalla. Pero también los fans creen que es momento para que se oficialice The Last of Us Part II como uno de los primeros títulos multigeneracional.

A su vez, se podrá haber preparado anuncios exclusivos con empresas terceras como FIFA 21. Habrá que esperar hasta el 4 de junio para conocer los títulos que ya están prontos llegar a la siguiente generación.

Lista de 30 juegos que se presentarían en la conferencia del 4 de junio

Assassin’s Creed Valhalla Dirt 5 FIFA 21 Godfall Madden 21 NHL 21 Observer: System Redux Outriders Quantum Error Rainbow Six Siege Redo! Enchanced Edition Ultimate Fishing Simulator Warframe WRC 9 Chorus Cygni: All Guns Blazing Dauntless Dying Light 2 Gods & Monsters MicroMan Moonray Scarlet Nexus The Lord of the Rings: Gollum Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Watch Dogs Legion Battlefield 6 Dragon Age 4 Sniper Elite 5 Soulborn Starfield

PS5: Jim Ryan se refirió al precio de la PlayStation 5 de la siguiente manera

Jim Ryan, el CEO de Sony Interactive Entertainment, fue quien dio este importante anuncio además de ofrecer algunos detalles de la nueva consola.

Como era de esperarse, varios otros detalles comenzaron a filtrarse en el camino. Pese a que Sony mantiene en reserva el precio final de la PS5, el CEO por fin ha dado algunas pistas acerca del caso.

En palabras del directivo, buscan que el precio final no sea simplemente barato ya que esto le quitaría lo “emocionante” a su consola. No rebajarán el precio pero harán que sea sumamente atractivo con respecto al poderoso hardware que lleva dentro.

“Creo que la mejor manera de abordar esto es proporcionando la mejor propuesta de valor posible”, comentó el CEO. “No me refiero necesariamente al precio más bajo. El valor es una combinación de muchas cosas. En nuestra área, significa juegos, significa cantidad de juegos, profundidad de juegos, amplitud de juegos, calidad de juegos, precio de juegos ... todas estas cosas y cómo se aprovechan del conjunto de características de la plataforma”, finalizó.