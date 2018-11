El PS5 es una realidad, ¿pero qué tanto tendrá esta futura consola de Sony ? De momento, podemos andar con pistas sobre qué cosas traerá la PlayStation 5 y la más reciente apunta al supuesto nuevo mando para realidad virtual de la consola.



Sony registró un nuevo dispositivo en la oficina de patentes de Estados Unidos. La descripción apunta a que se trata de un nuevo nuevo control por movimiento con luces en su diseño, algo que sería compatible con la nueva generación de PlayStation Move para PS5.



El título de la patente reza 'Controller Having Lights Disposted Along a Loop of the Controller', y está atribuida a Sony Interactive Entertainment Japan. La versión se parece considerablemente al actual mando inalámbrico del PS Move con excepción del arco donde debería ir luces para la detección del movimiento.



Sony estaría preparando un nuevo PS Move para el lanzamiento de una nueva versión del PlayStation VR. Este cambio resulta importante teniendo en cuenta que la PS5 contaría con este accesorio de alta tecnología en el futuro.