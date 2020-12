El 2020 ya está llegando a su fin, por lo que la mira está puesta en todos los videojuegos que la PS5, la nueva consola de Sony lanzada en noviembre, llegarán al catálogo para el próximo año.

Los juegos de la PS5 que saldrán para los próximos doce meses se caracterizan por ser la continuación de las grandes franquicias de PlayStation. Estamos hablando de God of War, Horizon, Resident Evil y mucho más.

La lista de título de la PS5 para 2021 que presentaremos a continuación incluye los rumores de posibles lanzamientos, entre los que están GTA VI, la remasterización de The Last of Us 2 y mucho más.

God of War 2: Ragnarok

Desarrolladora: Sony Santa Monica Studio

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: 2021

Horizon 2: Forbidden West

Desarrolladora: Guerrilla Games

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Entre el tercer y cuarto trimestre de 2021

Cyberpunk 2077

Desarrolladora: CDProjekt RED

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Inicios de 2021

Ratchet & Clank: Rift Apart

Desarrolladora: Insomniac

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Entre el primer y el segundo trimestre de 2021

GTA 6

Desarrolladora: Rockstar North

Estado: Rumor

Fecha de lanzamiento: Desconocida

Final Fantasy XVI

Desarrolladora: Square Enix Creative Business Unit III

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Finales de 2021 ó 2022

Resident Evil VIII: Village

Desarrolladora: Capcom

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Principios de 2021

Hogwarts Legacy

Desarrolladora: Avalanche Software

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: 2021

Gran Turismo 7

Desarrolladora: Polyphony Digital

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: 2021

Uncharted 5

Desarrolladora: Naughty Dog

Estado: Rumor

Fecha de lanzamiento: Desconocida

The Last of Us 2 Remastered

Desarrolladora: Naughty Dog

Estado: Rumor

Fecha de lanzamiento: Desconocida

Vampire: The Masquerade ― Bloodlines 2

Desarrolladora: Hardsuit Labs

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: 2021, tras múltiples retrasos

GTA 5

Desarrolladora: Rockstar North

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Inicios de 2021

Ghostwire: Tokyo

Desarrolladora: Tango Gameworks

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: 2021

Spider-Man 2

Desarrolladora: Insomniac

Estado: Rumoreado

Fecha de lanzamiento: Desconocida

Project Athia (título temporal)

Desarrolladora: Luminous Productions

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Entre 2021 y 2022

Bloodborne 2

Desarrolladora: From Software

Estado: Rumoreado

Fecha de lanzamiento: Desconocida

Dying Light 2

Desarrolladora: Techland

Estado: En desarrollo

Fecha de lanzamiento: Desconocido

Red Dead Redemption Remake

Desarrolladora: Rockstar Studios

Estado: Largamente rumoreado

Fecha de lanzamiento: Desconocida