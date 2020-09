Sabemos que la Xbox Series X supera en potencia a la PS5; sin embargo, Sony la está luchando en términos de retrocompatibilidad. El máximo responsable de la nueva consola ha confirmado lo que muchos usuarios de la PS4 han estado esperando desde el anuncio oficial de la PS5.

En declaraciones para The Washington Post, Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, confirmó que la nueva PS5 será retrocompatible con “un 99% de los juegos de PS4”.

El ejecutivo de Sony no precisó si es que hará falta tener la versión física o digital para ejecutar el videojuego en la PS5 ni añadió si estos tendrán alguna mejora gráfica.

Acerca de la retrocompatibilidad, Sony anunció en la conferencia de ayer que una colección de 18 juegos de PS4 retrocompatibles con PS5 de lanzamiento a través de Playstation Plus Collection.

No se sabe si se trata de algo extra o si los suscriptores de Plus ya tienen la colección por defecto en PS5. Al menos se sabe que ‘God of War’, ‘Fallout 4’, ‘Uncharted 4’ y ‘Persona 5’ están en la lista.

PS5 | Precio y fecha oficial de venta

Tras muchos rumores y filtraciones, por fin Sony comparte esta información con los gamers.

Precio y fecha de venta de la PlayStation 5 Edición Estándar: US$499 - 12 de noviembre en Japón y 19 en el resto del mundo.

Precio y fecha de venta de la PlayStation 5 Edición Digital (sin lector de discos): US$399 - 12 de noviembre en Japón y 19 en el resto del mundo.