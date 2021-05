Los gamers siguen a la espera de nuevos títulos triple A para la consola PlayStation 5. Ya se lanzó el juego The Last of Us Part II, el cual recibió una actualización de mejora de rendimiento para poder jugar a 60 FPS. Por otro lado, Santa Monica Studios lanzaría el título God of War Ragnarok.

La precuela del título de Kratos fue sumamente popular y en uno de los anuncios de la consola PS5 se estrenó el primer avance del juego. Pese a que todavía no se confirma la fecha de lanzamiento, se cree que se publicará en 2021.

Samuel Matthews, el artista conceptual de Santa Mónica, explicó en el podcast de God of War que se inspiraban en otros grandes juegos exclusivos de la consola de Sony para la jugabilidad del título de Kratos y Atreus.

The Last of Us Parte II fue uno de los juegos que le inspiraron y añadió la posibilidad de que Atreus sea también un personaje jugable. Lo cual ha sido interpretado por algunos jugadores como una interesante propuesta de poder tener diferentes aventuras con otros personajes.

Por otro lado, el mismo encargado del arte conceptual ha abierto la posibilidad de que Kratos viaje a otras mitologías. Por supuesto, esto último se exploraría en otros juegos de la franquicia.

Empresa detrás de God of War trabaja un nuevo proyecto

Uno de los juegos más esperados por los gamers de PlayStation es God of War Ragnarok. Este título será la secuela directa del videojuego que se lanzó en 2018 y volveremos ala piel de Kratos para derrotar a otra tanda de dioses de la mitología nórdica.

Santa Monica Studio tiene este gran proyecto entre manos pero adelantó que trabaja en otra franquicia. Por lo pronto, no se ha compartido el nombre del siguiente juego de la empresa pero ya comenzó a convocar trabajadores.

A través de las redes sociales, anunciaron que están buscando un guionista en jefe pera un “título nuevo no anunciado”. El mensaje llegó con el formulario para postular a la empresa desarrolladora.

“El candidato ideal tiene un dominio de la narración y comprende profundamente la unión entre la jugabilidad y la narrativa. Esta persona será responsable de crear historias poderosas, arcos de personajes sólidos y diálogos convincentes, mientras mantiene un enfoque igual en la construcción y el desarrollo del equipo de redacción”, explica la aplicación del puesto de trabajo.

Se cree que se trata de un juego que está en una etapa muy temprana de su desarrollo. Si es el caso, tendríamos que esperar por lo menos tres años para conocer más al respecto.

Por lo pronto, God of War Ragnarok ha confirmado su lanzamiento en PlayStation 5 para el 2021. No se esperan retrasos en el desarrollo.

