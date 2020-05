Sony no solo prepara el lanzamiento de su nueva consola: PlayStation 5, también ha comenzado a mover fichas en tanto a sus exclusivos. Recordemos que el atractivo de esta consola son sus juegos triple A que solo llegan a esta arquitectura.

Por lo pronto, la empresa ha creado una marca comercial para unificar el desarrollo de títulos financiados por ellos. Se trata de PlayStation, la marca que reemplazaría a PlayStation Entertainment Studios.

Por lo pronto, no se han revelado los nuevos juegos de la PS5 pero se espera que allí estén unificados algunos títulos como God of War, The Last of Us, Litle Big Planet Ratchet and Clank, entre otros.

“En la cinemática que habéis visto aparecen múltiples juegos, pero con el paso del tiempo, cuando introduzcamos franquicias bien asentadas, podemos ajustarla quizás para mostrar cómo ha evolucionado esa franquicia, cómo han aparecido nuevos personajes… Hay muchas cosas que podemos hacer y estamos muy emocionados con ello”, comenta Eric Lempel, jefe de marketing global de Sony.