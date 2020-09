Sony acabó de una vez con tanto misterio y resolvió las dudas de millones de gamers. La PlayStation 5 por fin salió a la luz pública con su precio de venta y fecha oficial de salida, según en qué parte del mundo te encuentres. Todas las novedades se dieron a conocer en un evento online.

Dentro de las grandes sorpresas del evento estuvieron títulos como Final Fantasy XVI, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Hogwards Legends, Call of Duty Black Ops Cold War, Demon’s Souls Remake.

Pero lo mejor llegó al final. Sony cerró su conferencia con el anuncio oficial del desarrollo de God of War 2. El juego de Kratos regresa con el inicio de Ragnarok, así como se promociona el título.

Finalmente, se anunció el precio y fecha final de venta de la consola PlayStation 5. Al final los rumores terminaron siendo ciertos. Sony buscará competir con Microsoft en el precio de su consola.

Precio y fecha oficial de venta de la PlayStation 5

Tras muchos rumores y filtraciones, por fin Sony comparte esta información con los gamers.

Precio y fecha de venta de la PlayStation 5 Edición Estándar: US$499 - 12 de noviembre en Japón y 19 en el resto del mundo.

Precio y fecha de venta de la PlayStation 5 Edición Digital (sin lector de discos): US$399 - 12 de noviembre en Japón y 19 en el resto del mundo.

Por lo pronto, Sony no anunció si aumentará el precio de la suscripción de PS Plus para PS5. No obstante, anunció que habrá una larga lista de los mejores juegos de PS4 que podrás jugar gratis con tu suscripción en la nueva consola.

Resumen de la conferencia de PlayStation 5

La conferencia de Sony arrancó con una gran sorpresa para los amantes de la saga de Final Fantasy. Así es, por fin se presentó el esperado juego Final Fantasy XVI, un título que nos lleva a una época ‘medieval’ pero con los detalles del mundo fantástico (ya no será futurista).

Seguidamente, Sony compartió nuevas imágenes de uno de los juegos más esperados de la PlayStation 5: Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Por primera vez, se presenta gameplay del título triple A. Como se vio en los cómics, Miles Morales tiene otros poderes como electricidad, la cual se podrá utilizar en los combates.

Harry Potter vuelve a las consolas una vez más. Tras varios rumores y muchos pedidos de parte de la comunidad, el universo mágico creado por J.K. Rowling llega a la PS5. En el tráiler se puede ver diferentes protagonistas de la historia que se enfrentan a diferentes criaturas fantásticas. El título llevará el nombre de Hogwarts Legacy.

El siguiente título en presentar gameplay es Call of Duty Black Ops Cold War. Se nos mostró una misión de la campaña en donde tenemos que detener la carga de un avión. Se ha confirmado que a finales del 2020 se habilitará la descarga.

Resident Evil Village también se unió a la fiesta de PS5. Este juego vuelve a la cámara en primera persona para darte mucho más terror. Lo que no deja en claro es la trama del juego ya que se introducen nuevas criaturas a la saga.

Deathloop nos revela más detalles acerca de su jugabilidad. Eres un cazador que tiene objetivos concretos pero ten en cuenta que también te buscarán cazar. Devil May Cry 5 anunció su llegada a PS5 en el momento de salida de la consola con este impresionante tráiler.

Oddworld Soulstorm trajo también más imágenes de su jugabilidad y de su historia. Se trata de un título de plataformas con personajes fuera de este mundo. Five Nights at Freddy’s regresa en la nueva generación de consolas pero solo se presentó un teaser.

Demon’s Souls Remake también se unió a la tendencia de mostrar su jugabilidad. Lo que no queda claro es si las pantallas de cargas que se mostraron son reales en una PS5, ya que es sumamente rápido.

Fortnite Battle Royale no podía faltar en la PlayStation 5. Epic Games habilitará la descarga en el momento de lanzamiento de la consola. PS Plus ofrecerá también mejoras para tu suscripción en PS5: un gran catálogo de juegos de PlayStation 4 los tendrás gratis en la nueva consola con tu suscripción.

Luego de todos estos anuncios, llegó la hora de conocer más detalles acerca de la misma consola. El precio de la versión estándar de la PlayStation 5 costará 499 dólares, mientras que la versión digital (sin lector de discos) costará 399 dólares.

La fecha de lanzamiento se ha programado para el 12 de noviembre 12 en Japón y el 19 en el resto del mundo.

Finalmente, Sony cerró su conferencia con la presentación oficial de God of War 2, el cual se promociona con la frase “Ragnarok is coming”.