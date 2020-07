La PlayStation 5 no solo representará el futuro del gaming. Sony ha aclarado que también renovarán los mandos DualShock por los DualSens. Hasta que no llegue la consola al mercado muchos no podrán probar el avance tecnológico que introduce este nuevo controlador, pero ya hay un análisis de sus mejores detalles.

El periodista de videojuegos Geoff Keighley anunció en sus redes sociales que compartiría una entrevista con Eric Lempel, vicepresidente senior de Marketing de PlayStation Network, para conocer más detalles acerca del nuevo mando.

En su video publicado por The Game Awards explica que los dos elementos que hacen único al mando DualSense de la PS5 son los gatillos que se adaptan al tipo de acción que se realizan con ellos.

La tensión aumenta dependiendo de si tensas un arco o en los shooter para sentir el gatillo funcionar. Por otro lado, el mando también cuenta con la tecnología de vibración háptica, la cual te da una mejor sensación de los elementos del juego.

Para demostrar lo impactante de esta tecnología, Sony ha añadido un juego en la PlayStation 5 llamado Astro. Se trata de las mascotas de sony interactuando en un mundo lleno de texturas como arena o cristales.

Eric Lempel, al final de la entrevista, aclaró que todavía no han autorizado la preventa de consolas PS5. Sony avisará a la comunidad el momento adecuado para comprar el aparato.