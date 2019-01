PS5 y la próxima consola Xbox podrían llegar a esta potencia de memoria RAM

Hay más expectativas sobre el PS5 y el próximo Xbox. Marc-André Jutras es una voz autorizada para adelantar qué se viene en el futuro de las consolas. El director técnico del estudio independiente Cradle Games (Hellpoint) y colaborador en Ubisoft y Activision compartió algunas de sus previsiones sobre el diseño de las nuevas máquinas de Sony y Microsoft.



Durante una entrevista a GamingBolt, Jutras señaló que PS5 y la nueva Xbox podrían tener una memoria RAM de 8 a 12 GB. La razón de estas cifras es que ningún juego en la actualidad para consolas necesita hasta 16 GB.



" No creo que veamos 16 GB de RAM, ya que la mayoría de los juegos no usan tanta RAM de todos modos. Creo que la próxima generación se situará entre los 8 y 12, probablemente", dijo Jutras.



" Lo que veremos, sin embargo, es probablemente una buena cantidad de núcleos. No me sorprendería si la siguiente generación fuera Ryzen 2600 o algo así. Porque es realmente estable, barato y tiene una buena cantidad de núcleos", agregó.



Jutras señaló que las próximas consolas destacarán por su cantidad de VRAM (Memoria gráfica de acceso aleatorio), en vez de la memoria integrada. Eso hará que los gráficos 4K no sean tan exigentes para la máquina.