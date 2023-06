Atención a los suscriptores y no suscriptores de PlayStation Plus. Sony Entertainment anunció los juegos gratuitos para el mes de junio. Evalúa este tridente con el puntaje de Metacritic para que decidas si es que vale la pena la inversión en PS Plus.

Los juegos gratis para junio de 2023 son NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 y Trek to Yomi. El primero es el “FIFA” del baloncesto. El simulador hará que disfrutes de los encuentros más emocionantes de la NBA y desarrollar tus habilidades en el modo competitivo.

Jurassic World Evolution 2 Aprende es un simulador de gestión en el que aprenderás el arte de los parques de diversiones con dinosaurios de verdad como principales atracciones.

El tercer título, Trek to Yomi, cuenta la historia de un joven espadachín Hiroki que juró a su maestro en su lecho de muerte proteger la ciudad y su amado pueblo de cualquier tipo de amenaza. El samurái, sumido en la tragedia y el deber, debe enfrentarse a la vida, a la muerte y a sí mismo para seguir adelante.

Ahora vayamos con el puntaje de Metacritic para saber si es que vale la pena comprar la suscripción mensual de PS Plus por estos tres videojuegos:

NBA 2K23: 4.4 / 10

Jurassic World Evolution 2: 5.9 / 10

Trek to Yomi: 6.2 / 10

Notarás que las puntuaciones no son tan altas pero el precio de los tres juegos es muy superior a lo que cuesta la suscripción anual a PS Plus, con la ventaja de que tendrás más juegos cada mes aunque no sepas cuáles serán hasta el anuncio oficial por parte de Sony.

Los tres títulos recién podrán ser descargados a partir del 6 de junio por propietarios de PS4 y PS5 que cuenten con cualquier plan de suscripción en PS Plus.

El procedimiento es bastante sencillo: enciende la consola y dirígete a la aplicación de PS Plus. Allí verás una pestaña dedicada a los juegos del mes para suscriptores. Ingresa y notarás los títulos en cuestión para su descarga. Primero tendrás que añadirlos a tu biblioteca y después hacer la instalación en la memoria de tu consola.

Cómo suscribirme a PS Plus

¿Decidido por unirte a PlayStation Plus? Sony ofrece tres planes, cada uno de ellos con paquetes de uno, tres y doce meses. Ingresa a este enlace para iniciar el proceso de compra.

PlayStation Plus Essential cuesta 6.99 dólares por un mes, 16.99 dólares por tres meses y 39.99 dólares por 12 meses.

PlayStation Plus Extra ofrece los beneficios del plan anterior más acceso exclusivo a un catálogo de juegos gratis y a Ubisoft+ Classic. Sus precios son de 10.49 dólares por mes, 27.99 dólares por tres meses y 66.99 dólares por 12 meses.

PlayStation Plus Deluxe cuenta con los beneficios de los dos planes anteriores más pruebas de juegos y un catálogo de juegos clásicos. Los precios son 11.99 dólares por mes, 31.99 dólares por tres meses y 76.99 dólares por 12 meses.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.