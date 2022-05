El servicio de suscripción de PlayStation Plus se renovará por completo en junio. Los jugadores de Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia serán los primeros en probar los niveles Essential, Extra o Deluxe, cada uno con distintos beneficios.

El problema de tener más opciones, tanto en PlayStation Plus como en la vida, es tener que decidir y gastar dinero por ello.

El nivel Essential es cómo ha funcionado PlayStation Plus desde su creación, lo que permite a los jugadores jugar en línea, acceder al almacenamiento en la nube y acceder al catálogo de juegos de PlayStation Plus.

El nivel Extra agrega el nuevo catálogo de juegos, que amplía la biblioteca de juegos más allá de las ofertas mensuales gratuitas y el variado catálogo de PlayStation Plus. El nivel Deluxe tiene todo eso, además de pruebas de juego nuevos y acceso al catálogo de clásicos.

PLAYSTATION PLUS | ¿Cuál vale la pena?

El nivel PlayStation Plus Deluxe no es recomendable si es que ya eres un veterano en las consolas de Sony, porque te has mantenido al día con los mejores lanzamientos para ambas consolas. No hace falta pagar más para tener lo mismo. En cambio, si recién tienes la PS5 y has vuelto a PlayStation después de años, el nivel Deluxe es una excelente manera de jugar los títulos que quizás hayas perdido.

Ahora, si están pensando en el catálogo clásico que ofrece el nivel Deluxe (títulos PS Original, PS2 y PSP), debemos advertirte que la selección es insignificante. Si no has disfrutado de ninguno de los clásicos, deberías darle una oportunidad pero sin hacerte expectativas.

DAYS OF PLAY | Juegos con descuento en el nuevo evento

Assassin’s Creed Valhalla

Back 4 Blood

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Disco Elysium

Dying Light 2

Far Cry 6

Final Fantasy 7 Remake

GTA Trilogy

Guardians of the Galaxy

Hitman 3

It Takes Two

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Outriders

Persona 5 Royal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Red Dead Redemption 2

Resident Evil Village

The Last of Us: Part 2

The Witcher 3: Wild Hunt

