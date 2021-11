Los suscriptores de PlayStation Plus ya pueden asegurarse horas de diversión en las consolas PS5 y PS4, porque Sony ha revelado cuáles son los videojuegos que estará disponibles para diciembre de 2021.

Son tres los videojuegos que estarán disponibles para quienes tengan activa la suscripción a PlayStation Plus. Echemos un vistazo breve a cada título para que estés al tanto de lo que podrás descargar.

Godfall Challenger Edition (PS5 y PS4): juego de acción en tercera persona caracterizado por el combate melee y el looteo. Exclusivo en consolas para PlayStation, ahora dará el salto a PS Plus.

Mortal Shell (PS4): RPG de acción con elementos soulslike desarrollado por Cold Symmetry.

LEGO DC Super-Villains (PS4): aventura para toda edad donde los personajes de DC Comics son los protagonistas.

Estos videojuegos podrán descargarse solo si estás suscrito a PlayStation Plus. Los títulos, además, solo estarán disponibles en caso de tener activa la suscripción, por lo que no funcionarán por más que estén descargados si es que se agota la suscripción a PS Plus.

“Los miembros pueden disfrutar ahorros adicionales, además de los precios promocionales regulares de la PS Store, acceso anticipado a versiones de demostración, pruebas de versiones beta, reservas y otras recompensas exclusivas y ofertas reservadas para la familia PS Plus”, precisa Sony.

Hay tres paquetes disponibles para PS Plus: la suscripción por un mes por 6.99 dólares, tres meses por 16.99 dólares y 12 meses por 26.66 dólares (ahorro del 33%. luego pasa a costar 39.99 dólares por año).

PS5 | Nuevas patentes

¿Con ganas de personalizar la PlayStation 5? Antes de la nueva generación, la comunidad gamer debía esperar a que Sony fabrique una edición especial para así tener una consola personalizada. La PS5 ha cambiado esta dinámica al contar con carcasas extraíbles. La novedad es que el gigante japonés por fin ha patentado sus propias carcasas para así darle ese toque personal a la máquina.

La patente fue presentada el pasado 5 de noviembre de 2020, días antes de la salida al mercado de la PS5. El documento no estuvo disponible en el portal web de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) hasta el 16 de noviembre de este año. Probablemente, la demora se debió a la aprobación de la patente por las autoridades.

La patente corresponde a las placas frontales extraíbles de PS5, las cuales podrán ser extraídas de manera simple y sencilla por los mismos usuarios. Es de esperar que Sony lance en el futuro versiones especiales según los lanzamientos del mes o, imaginando un poco más, nuevas versiones con formas únicas de la carcasa.

