Atención con lo que viene ocurriendo en PlayStation. Varios usuarios de PlayStation Network han reportado que el sistema está inactivo, por lo que los propietarios de PS5 y PS4 no tienen acceso a PlayStation Store, jugar juegos en línea y más.

La página oficial de estado de PlayStation muestra numerosos problemas que afectan a los usuarios de las consolas PS5 y PS4 en este momento. También hubo un aumento masivo de problemas reportados a través de DownDetector.

Si bien estos problemas surgen solo unas horas después del lanzamiento de una nueva actualización de firmware para PS5 y PS4, actualmente no está claro si el problema está directamente relacionado. Varios usuarios informaron que tenían problemas para acceder a PlayStation Store o administrar su membresía de PlayStation Plus incluso antes de que la actualización estuviera disponible.

Naturalmente, la transmisión de juegos de PlayStation Now también se ve afectada por la interrupción, y los jugadores tendrán problemas para intentar transmitir juegos a través del servicio mientras continúan los problemas en línea. Según los informes, PlayStation Now se está reelaborando en el próximo Proyecto Spartacus de Sony, aunque la renovación aún no se ha revelado oficialmente. Según se informa, el nuevo servicio tendrá tres niveles, siendo PlayStation Plus el nivel inferior.

PS5 | Tráiler de la consola

Los problemas con PlayStation Network normalmente se resuelven con bastante rapidez, pero dependiendo de la complejidad del problema, el servicio podría estar inactivo por un tiempo más.

La nueva actualización que coincidió con esta interrupción agregó la capacidad para que los usuarios de PS5 y PS4 creen fiestas abiertas y cerradas. Ha estado en pruebas beta durante las últimas semanas, pero ahora está disponible para que todos lo usen.

