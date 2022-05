Un mes interesante para los suscriptores de PlayStation Plus. Junio ya está a la vuelta de la esquina, por lo que Sony tiene preparado la próxima tanda de videojuegos gratis para los propietarios de PS4 y PS5. Una nueva filtración de Dealabs adelanta que God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl serán los próximos en llegar a la plataforma.

El sitio francés Dealabs ha filtrado correctamente los juegos gratuitos de PS Plus para PS5 y PS4 durante la mayor parte del año, por lo que es muy probable que este trío de juegos se presente el próximo mes.

Los obsequios de PS Plus siempre se lanzan el primer martes de cada mes, así que espere ver estos juegos disponibles a partir del 7 de junio. Un anuncio oficial de Sony debería llegar este miércoles.

Con el lanzamiento de los nuevos niveles de PS Plus este mes, no es de extrañar que Sony esté regalando uno de sus juegos estrella. God of War es uno de los mejores juegos de PS4 y recibió mejoras de PS5 el año pasado. Sin embargo, si eres un suscriptor que juega en una PS5, ya tienes acceso a God of War a través de PS Plus Collection.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker presenta peleas 4v4 a gran escala entre personajes de Naruto con diferentes conjuntos de habilidades. Mientras tanto, Nickelodeon All-Star Brawl es un juego de peleas al estilo Smash Bros. que presenta una variedad ecléctica de personajes de dibujos animados.

PLAYSTATION | Descuentos por Days of Play

Arrancaron los descuentos en PlayStation con “Days of Play”. Los propietarios de las consolas PS4 y PS5 tienen hasta el 8 de mayo para comprar títulos con un precio rebajado de hasta el 80%. Echemos un vistazo a cuáles son las promociones más candentes.

Arranquemos con el Caballero de la Noche. Batman: Arkham Knight está disponible en PlayStation Store por un precio de 5.59 dólares (descuento del 80%). Del mismo modo, Mortal Kombat 11 paso de costar casi 50 dólares a tan solo 9.99 dólares. Dragon Ball Z: Kakarot también destaca con un precio de 17.99 dólares tras una rebaja del 70% y Borderlands 3 sale por 14.99 dólares (dscto del 75%).

Puedes acceder a los descuentos del “Days of Play” ingresando a la página oficial de PlayStation Store. Allí verás el catálogo dividido en “Ofertas candentes”, “Lo más vendido”, “Juegos multijugador” y “Amplía tus juegos”, donde encontrarás accesorios que potenciarán tus partidas.

