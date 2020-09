Los jugadores de PS5 están a la espera de la remasterización de Demon’s Souls, el clásico título de From Software. Ahora sabemos de qué será capaz la nueva versión en PlayStation.

Los chicos de Digital Foundry tuvieron acceso a la remasterización de Demon’s Souls para PS5 y pudieron calcular el rendimiento real del título. Ahora tenemos una mejor idea de lo que veremos a través de la pantalla.

Demon’s Souls llegará a la PS5 con una resolución de 1440p de manera nativa y una estabilidad de cuadros por segundo de 60. Lo mejor es que Digital Foundry compartió un video en el que podrás visualizar todas las mejoras gráficas.

Demon’s Souls es una revisión del juego original de From Software, que salió en exclusiva de PS3, para PS5. Dicha versión tendrá gráficos mejorados, nuevos efectos de sombra y soporte para Ray Tracing. Recordemos que los desarrolladores son Bluepoint Games, los mismos que se encargaron del remake de Shadow of the Colossus para PS4.

PS5 | Spider-Man: Miles Morales

El primer juego de Spider-Man sí estará disponible en PlayStation 5; no obstante, Sony advirtió a la comunidad sobre un detalle a tomar encuenta antes de la compra. Ocurre que los gamers de PlayStation 4 que ya cuentan con una copia de Marvel’s Spider-Man no recibirán una actualización gratis y menos poder salvar sus partidas para la próxima consola.

Entremos un poco en contexto. La desarrolladora Insomniac Games confirmó que la versión remasterizada de Marvel’s Spider-Man (lanzado originalmente para PS4) solo estará disponible para quienes tengan el Ultimate Edition de Spider-Man: Miles Morales que saldrá para PS5.

Dicha versión viene con los tres DLC y tendrá mejoras en las animaciones, así como un mayor número de elementos en el mapa y efectos de iluminación más complejos gracias al ray-tracing de la PS5.