Sony está tramando luego del lanzamiento de la consola PS5. Sucede que, en la página oficial de la compañía en Polonia, se anunció la creación de la plataforma PS Plus Video Pass, el cual ofrece películas a los usuarios. El detalle más insólito es que la publicación fue eliminada al poco tiempo y Sony no se ha pronunciado al respecto. ¿Será acaso un error involuntario o solo una falla de programación?

El anuncio del PlayStation Plus Video Pass fue presentado con el siguiente texto: “Llega un nuevo beneficio a PlayStation Plus por tiempo limitado. PS Plus Video Pass estará disponible en su versión de prueba desde el 22/04/2021 al 22/042022. Este beneficio está disponible para los usuarios de PS Plus en Polonia”.

No hubo más información de lo que se observó en el anuncio de Sony, por lo que no hay información exacta sobre de qué se trata el servicio o si busca ser la competencia de Netflix para la comunidad de PlayStation. Tampoco se sabe si el servicio será exclusivo para Polonia o si llegará, eventualmente, al resto del mundo.

Anuncio del nuevo servicio de películas para PlayStation

Por lo pronto, podemos suponer que el PlayStation Plus Video Pass pretende hacer que el PS Plus sea más atractivo para los jugadores y así tener acceso exclusivo a las producciones cinematográficas de Sony.

La compañía no se ha pronunciado hasta la fecha, a pesar del revuelo internacional que ha causado el breve anuncio del PlayStation Plus Video Pass. Quizá solo sea cuestión de tiempo para saber si es que Sony quiere salir con todo para hacer competencia a Netflix desde otra perspectiva.

PS5 | Juegos gratis en PS Plus

Como es de esperarse, en esta nueva edición de juegos gratuito, Sony ha incluido a las dos consolas PS4 y PS5. Esta es la lista completa de títulos que podrás descargar desde el 6 de abril hasta el 3 de mayo.

Oddworld Soulstorm para PS5

para PS5 Days Gone para PS4 (compatible con PS5)

para PS4 (compatible con PS5) Zombie Army 4: Dead War para PS4 (compatible con PS5)

para PS4 (compatible con PS5) Jade’s Ascension para PS4 (compatible con PS5)

PlayStation Plus es una suscripción de pago para poder jugar en línea y para acceder a varias ofertas especiales en la tienda virtual. Recuerda que también PlayStation cuenta con un sistema para descargar varios juegos gratuitos por tiempo limitado.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.