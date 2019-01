¡PS5 a la vista! Sony estaría desarrollando nuevos juegos para PlayStation 5

¿De qué sirve una consola si no tiene videojuegos ? La PlayStation 5 es un rumor que cada vez cobra más fuerza, por lo que analistas como Daniel Ahmad han dado unos datos importantes sobre la futura consola de Sony.



Ahmad comentó que los desarrolladores de la PS5 ya estarían trabajando en su catálogo de software. "Los kits de desarrollo de PS5 están ya ahí fuera, y he oído cosas muy positivas de ellos. Pero no esperaría ningún tipo de información en un futuro inmediato", declaró en los foros de Resetera.



" El 2019 va a ser otro año sólido para la plataforma gracias a su enorme base de consolas vendidas, a sus ventas de internet que van creciendo, a su catálogo fuerte de software third-party y a los exclusivos y el catálogo ya existente. Ya tienen fijados sus estrenos para la primera mitad de año, aunque la segunda sigue en el aire", agregó.



Ahmad considera que Sony tiene "un par de lanzamientos importantes sin anunciar, de IP ya existentes, con PS4 en mente", pero tiene la seguridad de que la compañía está negociando "convertir algunos de ellos en juegos para la próxima generación o, al menos, en títulos intergeneracionales"



" En general, la mayor parte del foco de atención de Sony en cuanto a su catálogo de estudios internos está ya en PS5. Todavía es muy pronto para hablar de próxima generación, pero imagino que ya van a empezar a oírse cuchicheos en la GDC", finalizó.