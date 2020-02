PS5: video muestra cómo sería la interface de la PlayStation 5

Vuelven los animadores al ataque. Un video en YouTube muestra cómo sería la interface de la PS5, la próxima consola de Sony que llegará al mercado para diciembre de 2020.

Las imágenes publicadas por Paulo Manso muestran la pantalla de encendido de la PS5, así como el despliegue del menú con todos los títulos instalados en la consola.

El diseño es muy parecido al de la PS4 actual, pero con detalles más redondeados y una visualización más amplia para cada título. La PS5 tendría más motivos morados sobre un fondo azul.

Los título que aparecen como de la PS5 son The Last of Us - Part II, Cyberpunk 2077, Need for Speed Heat, Red Dead Redemption II, Ghost of Tsushima y Death Stranding. Por el carácter de los videojuegos, uno imagina que la PS5 será retrocompatible con los catálogos de consolas anteriores.

¿Será el mismo que veamos? Aún no tenemos ni idea de cómo será la presentación de la PS5. Se rumorea que para este mes tendríamos más detalles al respecto, pero Sony ha preferido guardar silencio.