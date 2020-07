PS5 y Xbox Series se pondrán a la venta en diciembre del 2020. Por supuesto, es imposible pensar en estas consolas sin caer en comparaciones. Los gamers siempre están al tanto de qué consolas es más potente o cuál tiene mejores exclusivos.

No obstante, esta discusión de sobremesa no es del agrado de Phil Spencer, la cabeza del proyecto Xbox. no de los detalles que le molesta mucho es que esto no ayuda al crecimiento de la industria.

“Esta idea de que para que la industria crezca algunas compañías deben tener éxito y otras deben fracasar... no ayuda a que los juegos alcancen el potencial que deberían”, comentó en una reciente entrevista con The Washington Post.

“Cuando sale un gran juego, deberíamos aplaudirlo, ya sea para PC, PlayStation o en Switch”, añadió en sus declaraciones. “Si vamos a gastar energía, gastémosla en esas cosas, no en ‘mi pedazo de plástico es mejor que tu pedazo de plástico’. No creo que sea una conversación productiva”, concluyó.

Recordemos que la empresa apostará con la Xbox Series X en potencia pura y una experiencia de juego excelente. El mismo Spencer afirmó en estos días que la cantidad de exclusivos first party se verá reducida en los primeros años de la consola.