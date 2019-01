PS5 y Xbox Scarlett apostarían por el juego cruzado, según expertos de la industria

No todos tendrán la posibilidad de comprarse una PS5 y la futura consola Xbox Scarlett a la vez para disfrutar de los títulos exclusivos para cada máquina. Lo bueno es que todo indica que el futuro serán los juegos cruzados, tal como ha propuesto Fortnite para todas las consolas del mercado.



" Con las tendencias recientes que hemos visto, no lo excluiríamos", dijo Paul Keslin de Avalanche Games a GamingBolt respecto al devenir del PS5 y Xbox Scarlett.



" Siempre es emocionante trabajar con la nueva tecnología, y no podemos esperar a ver qué nos depara el futuro, tanto para los jugadores como para los desarrolladores", agregó.



Por su parte, el CEO de Nintendo , Susumu Tanaka, adelantó que la compañía se inclinará "a hacer lo que podamos para ayudar a los editores a incorporar el juego cruzado siempre que eso sea lo que quieren".



Finalmente, el jefe de la división de juegos de Microsoft, Phil Spencer, lanzó esta singular escena para explicar su punto de vista sobre el futuro de los videojuegos cruzados.



" Imagina que le compraste a tu hijo una Xbox, y yo le compré al mío una PlayStation. Los niños quieren jugar juntos a Fortnite por su cumpleaños y van a casa del otro, pero descubren que no pueden jugar entre ellos. Eso no parece que ayude a los consumidores. Y, si no ayuda a los desarrolladores y no ayuda al consumidor, entonces no parece que ayude a crecer a la industria", señaló.