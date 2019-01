PS5 y Xbox Two no soportarían la resolución 4K según especialista de la industria

Por lo pronto, no se sabe en qué momento se harán oficiales las dos nuevas consolas de Sony y Microsoft, PS5 y Xbox Two respectivamente. La industria de los videojuegos está a la espera de la nueva tecnología que llegaría a estos aparatos.

Marc-André Jutras, integrante del equipo de Cradle Games y ex trabajador de Activision y Ubisoft, adelantó sus predicciones para las siguientes consolas.



" No estoy seguro de la parte del 4K, ese es probablemente el mayor salto de hardware que hemos tenido en la última generación. Porque, de repente, en lugar de generar 2 millones de píxeles, estás generando 8 millones. Y ahora tenemos monitores de 8K y ningún hardware puede jugar a esa resolución correctamente, es demasiado para renderizar. Se supone que PlayStation 4 Pro está hecho para 4K, en teoría. Pero luego tienes juegos que se ejecutan a 1080p y 60fps en una PS4 normal, pero no se ejecutarán a 60fps en 4K en PS4 Pro", comentó Jutras

Recordemos que para jugar en 4K en PC todavía se tiene que acudir a las tarjetas gráfica de gama más alta, de esta forma el precio de incrementa considerablemente. La PS5 y Xbox Two no deberían alejarse mucho del precio de sus predecesoras.

" Entonces, sería realmente increíble si la PS5 pudiera llegar a 60 fps con 4K, pero tengo preguntas al respecto. Y, como he dicho, hay algunos desarrolladores a los que no les importan los 60 fps, como los grandes desarrolladores de AAA que no se preocupan por alcanzar los 60 fps", finaliza el desarrollador.