PlayerUnknown's Battlegrounds ( PUBG) tiene en vilo a sus miles de jugadores, porque aún no pueden solucionar el problema con los servidores para relanzar el Modo Guerra. Parece que el fallo no es tan sencillo y no hay fecha confirmada para retomar esta modalidad de juego tan popular entre sus seguidores.



Bluehole Studios supo cómo mantener a los jugadores activos con PUBG al crear el Modo Guerra, un tipo de juego en el que 100 jugadores se dividen en unos pocos equipos para dar inicio a una carnicería sin cuartel.



El éxito del Modo Guerra en PUBG está confirmado con las cifras que cada fin de semana generaban los servidores de conexión. Todo andaba bien hasta que los servidores comenzaron a experimentar varios problemas, lo que hizo que se cortase el servicio.



Al menos PUBG Corp. sabe mantener los buenos tratos con los jugadores al dar explicaciones sobre la situación de los servidores y fallos en el sistema. La sinceridad ante todo.