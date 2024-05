Si hay algo que recuerda todo gamer, ya con sus años encima, es ese muy buen modo multijugador del 2010 que presentó Call of Duty: Modern Warfare II. Partidas con gran versatilidad, armas de tipo y otros detalles más que han regresado a mi mente tras pasar unas buenas de juego ya con XDefiant, el nuevo shooter de disparos de Ubisoft.

Y es que hacer un juego de este tipo era simple. Algo que siempre ha funcionado con lineamientos básicos, y que ahora Ubisoft tiene entre sus manos una franquicia que pinta brutal.

El título de Ubisoft ya se puede descargar de forma gratuita para PS5, Xbox Series X|S y PC.

¿Problemas?

Este título de Ubisoft ha tenido un desarrollo extenso y largo. Es más, tuvo que haberse lanzado hace ya un tiempo, pero ha sido recién este 21 de mayo que ha llegado de forma gratuita a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Pero a todo esto, su lanzamiento se vió un tanto empañado debido a que sus servidores no pudieron soportar a la gran cantidad de gamers, lo cual provocó errores de matchmaking acompañado de frustración.

Pero pasado todo esto,esto ya camina mejor. Y es que ya hay acceso de forma normal a las partidas, más aún que desde Ubisoft han indicado que están trabajando en esto. Con esto, debo decir que XDefiant me encanta.

El título de Ubisoft ya se puede descargar de forma gratuita para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Disparos para todos

Con relación al juego mismo, XDefiant me ha gustado y mucho. Me gustan los juegos de disparos, y este llega para refrescar la propuesta de este género en el mercado. Este título resulta ser más arcade, más el hecho de agarrar un arma y disparar en un mapa con diversos carriles o caminos, morir, volver a reaparecer, matar, morir, subir de nivel y volver a repetir esto. Simple, sencillo y directo al gusto de los que gustan del género.

Pero para ser más preciso, su sistema de juego es muy familiar. Es más, si le quitamos las habilidades de cada facción y los ataques especiales, XDefiant sería un Call ofDuty. ¿Será que el Mark Rubin, productor ejecutivo de Infinity Ward hasta el año 2015 está detrás de todo esto? Parece obvio.

Y es que en sus cinco modos de juego, sin contar con un modo “Duelo por Equipos”, XDefiant destila todo este clásico aroma a Call of Duty clásico y sin tener a los molestos “camperos” rondando, ya que el juego te exige movimiento en todo momento. Así pues, tendremos los modos “Estrella”, muy al estilo baja confirmada, “Dominación”, “Escolta”, “Control de Zonas” y “Ocupación”.

Para esto, cada partida es dinámica y goza de rápidas reapariciones. Y sin darte cuenta, el tiempo se irá volando. Y que mejor que para todo esto es hacer uso de una buena arma. Así es, el “gunplay” o manejo de armas resulta muy bueno, incluyendo un leve retroceso de estas. Queda claro que con todo esto, lo nuevo de Ubisoft es un título netamente arcade.

El título de Ubisoft ya se puede descargar de forma gratuita para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Facciones

Este es otro detalle que hace de XDefiant un título con identidad propia. Y es que cada una de las facciones o equipos está basada en franquicias de Ubisoft, las cuales además goza de diversas características. Es decir, la facción llamada “Libertad” posee la opción de curar, o la “Echelon” es sigilo puro, por ejemplo. Además, cada una de estas facciones gozan de dos habilidades que podremos seleccionar, y un ataque especial el cual se carga conforme avancemos en la partida.

Ahora bien, uno podría pensar que XDefiant es un título que no marca una diferencia, y esto no llega a ser así. Es un título equilibrado, y esto se nota en el hecho que cada equipo de jugadores deberá seleccionar bien a sus personajes, y no hacer que todos sean “sanadores” o que usen escudos.

Es gratis

Pero aquí llegan lo mejor. Y es que fuera de las facciones, es gratis. Si, es un título gratuito el cual goza de muy buenos ma´pas, fáciles de acceder y recordar, y todos de tipo cerrado. Es decir, entra, reparte tiros, pásal bien y termina.

A todo esto, podremos ir subiendo de nivel, tanto para nosotros como también para cada arma que usemos y mejoremos con diversos accesorios. Es decir, que mientas más usemos una, más la mejoraremos. Y a todo esto, hay que sumarle el hecho del pase de batalla, el cual es netamente cosmético.

Pero lo mejor de todo es que no tiene emparejamiento por habilidad o mejor conocido como (SBMM (Skill-Based Machtmaking), ya que el título está pensado para emparejar a jugadores del mismo nivel, pero si tiene unas partidas buenas de forma seguida, te van a colocar con los Power Rangers, La Liga de la Justicia, Los Indestructibles y demás expertos en la materia, lo que hará que uno pierda y al suceder esto nos emparejará con Barney, Peppa Pig y compañía.

Eso sí, he notado que el sistema de progresión es algo lento. Y es que nuestras primeras subidas de nivel serán rápidas, pero la experiencia poco a poco tardará un más y más, en especial para poder desbloquear accesorios para nuestras armas. Pero a todo esto hay una solución, ¿cuál es?, simple, jugar y jugar.

El título de Ubisoft ya se puede descargar de forma gratuita para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Conclusion

Debo decir que me ha gustado y mucho. XDefiant ilusiona, y da gusto ver un FPS como los de hace años, en los que uno pasaba horas jugado y pasándola muy bien. Solo queda esperar y ver que planes tiene Ubisoft para este título a futuro y ver hasta dónde crece. Pero por ahora, con una temporada cada tres meses, una facción nueva en camino, mapas a discreción, buena variedad de armas y detalles más, tenemos para rato. No es un “CoD Killer”, pero tiene de sobra todos los elementos para hacerse un espacio en un género que pide variedad y novedades a mansalva.

FICHA

Plataforma: PC, PS5, Xbox Series X|S

Desarrolladora: Ubisoft

Género: Acción, FPS, Disparos

Distribuidor: Ubisoft

Puntuación: 8

Secuencia de juego de Xdefiant