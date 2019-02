Rainbow Six Siege será gratis este fin de semana [VIDEO]

El shooter táctico por equipos Rainbow Six Siege estará disponible este fin de semana de manera gratuita, según anunció la desarrolladora Ubisoft. Así que prepara tu fin de semana para disfrutar de este título.



A partir del jueves 14 de febrero hasta el lunes 18, Rainbow Six Siege podrá ser descargado sin costo alguno en PC, PS4 y Xbox One. En esta última consola será requisito obligatorio ser usuario Gold.



Este regalito para los gamers viene con más. Tras el fin de semana, Rainbow Six Siege estará rebajado al 60% en todas las plataformas. A esto se suma cambio en el contenido de los packs del juego para la próxima temporada.



Cabe precisar que la Starter Edition de Rainbow Six Siege, que es exclusiva de PC, se ha eliminado por decisión de Ubisoft y los jugadores que la poseían han recibido una mejora automática a la Standard Edition, que incluye todos los agentes que estaban disponibles de inicio.