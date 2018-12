Resident Evil 2 cambia la biografía de Leon S. Kennedy y los fanáticos se molestan

Resident Evil 2 está cada vez más cerca. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados del 2019, pues traerá una historia nueva respecto a lo que vimos en la versión de la primera PlayStation.



Recordemos que en la edición de 1998 de Resident Evil 2 no se especifica por qué Leon S. Kennedy acudía tarde a su primer día de trabajo en la comisaria de Raccoon City. Ahora, con el remake del título, ha salido nueva información oficial sobre este detalle y ocurre que Leon llegó tarde por culpa de una borrachera tras romper con su novia.



Aquí compartimos un extracto de la nueva información que hay de este personaje clave de la franquicia Resident Evil. "Tras comprobar que no contactaban con él y sentir que algo no marchaba bien, Kennedy se dirige a la comisaría. Poco después, tras llegar a Raccoon City, su vida cambió", reza la descripción oficial.



Hay quienes criticaron este cambio en redes sociales, debido a que una borrachera no es suficiente para sobrevivir a un apocalipsis zombi. ¿Ustedes qué opinan de este cambio en Resident Evil 2?