Resident Evil 2 Remake no se llama oficialmente así. Sí, todo el mundo metió la pata con el próximo título de Capcom . La misma empresa tuvo que aclarar que el término Remake es innecesario para el regreso de este clásico de la PlayStation .



De acuerdo con Capcom , el regreso de Resident Evil 2 a la Xbox One , PS4 y PC no está ideado como una simple actualización del videojuego de 1998.



"No será una recreación literal del primer videojuego" , explica Mike Lunn , responsable de Capcom a Gamingbolt .



"Para alguien que ha jugado al juego, para aquellos que solo se lo pasaron una vez o incluso aquellos que han disfrutado más de mil veces este título, siempre será su juego favorito. Pero al mismo tiempo, para esa persona que ha jugado más de mil veces, debe sentirse como un juego fresco y así lo hemos diseñado. Es por eso que no lo llamamos Resident Evil 2 Remake. Es un juego nuevo construido sobre los cimientos del original" , agregó.



Quienes jueguen el nuevo Resident Evil reconocerán algunas secuencias, pero su planteamiento será diferente. "Queremos asustar en nuevos sitios, no simplemente ofrecer una reposición de los mismos, ni incluir una nueva parte del edificio, más bien queremos reimaginarlo todo" , señala Lunn.



"Por eso no queremos que sepas exactamente cómo se deben resolver los nuevos puzzles y tampoco queremos que sepas exactamente en qué lugar se van a encontrar los enemigos. Queremos sorprender a los jugadores. Así que hemos decidido cambiar las cosas un poco. Sin embargo, en el fondo, lo que es la idea principal, la historia y los arcos principales, son muy similares. Pero también vamos a sorprenderos con nuevas cosas" , acotó.



Resident Evil 2 saldrá a la venta el 25 de enero del 2019.