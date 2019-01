Resident Evil 2 presenta tráiler con personajes reales a solo horas de su estreno

Resident Evil 2 se estrena el día de mañana en las consolas PS4 , Xbox One y PC. Por ello, Capcom presentó un tráiler live-action (personajes reales) que rinde tributo al tráiler del original dirigido por George A. Romero en 1998.

Acá te dejamos el comercial original para que hagas una comparación de los cambios:

Al igual que aquel anuncio, el de ahora nos muestra una pequeña recreación de la trama del título en el que vemos a Leon Kennedy y Claire Redfield, los protagonistas, escapar de hordas zombi mientras luchan por su vida.



La saga japonesa, marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos: fue un pionero del género “survival horror” -historias de terror y suspervivencia-, que toma elementos del cine y la literatura de terror.

George Romero fue la mente detrás de las películas originales de Night of the Living Dead y Dawn of the Dead, responsables de la imagen moderna de los zombies que ayudo a inspirar la serie de Resident Evil de Capcom. Durante el lanzamiento del juego en 1998, Romero se acercó a la compañía japonesa para dirigir un trailer en live-action gracias a su aprecio por la franquicia.