Resident Evil 2 Remake: sus dos campañas correrán a 4K y 30FPS en PS4 Pro y Xbox One X

Luego de mucho tiempo por fin tuvimos un primer vistazo de Resident Evil 2 Remake. Ahora, se han confirmado dos cosas: el juego vendrá con las dos campañas originales de Claire y Leon, y correrá a 4K 30FPS en Xbox One X y PS4 Pro.

Con el primer punto, el mismo Yoshiaki Hirabayashi , el productor de Resident Evil 2 Remake, confirmó esta información en una entrevista a Rely on Horror durante la E3 2018 , comentando que habrían eliminado la posibilidad de combinar las dos historias como antes, para hacer una sola campaña en dos partes para verlo todo sin el famoso "Zapping System":

"Simplificamos las campañas y las hicimos más elegantes. Eliminamos las distinciones de los caminos A/B para combinar los sucesos en una sola historia" comentaba Hirabayashi ."La trama aumenta un poco al expandir la historia en 4 escenarios, pero también se hace repetitivo. Por ello, optamos por ir sólo con dos campañas que muestren todos los eventos de cada personaje sin combinarlo todo".

Por otro lado, la misma Capcom ha confirmado a través de Gamingbolt que los usuarios podrían jugar a 4K en la PS4 Pro y la Xbox One X , pero a 30FPS . El juego a 60FPS estará disponibles para resoluciones menores. Capcom no ha confirmado si es 4K serán nativos, pero lo más probable es que no. ¿Qué opinan? ¿Jugarán Resident Evil 2 Remake ?